Brogliano saluta don Romano Orso, ex parroco rimasto in paese per quasi 30 anni

Brogliano rende omaggio al suo “storico” parroco, che fu guida dei fedeli per 18 anni tra gli anni ’90 e i primi del nuovo millennio e che, inoltre, scelse poi di rimanere in paese e prestare servizio, dopo la pensione, come collaboratore parrocchiale.

Si è spento giovedì scorso don Romano Orso, sacerdote conosciuto nella vallata dell’Agno dove è rimasto a lungo dopo i primi servizi da giovane prete, fino a “trovare casa” proprio a Brogliano e nella chiesa che lui stesso ha contribuito a rinnovare e rendere più accogliente.

L’anziano religioso originario di Grisignano di Zocco è spirato a Vicenza a 88 anni di età, dopo che negli ultimi mesi si era trasferito nella casa di riposo Rsa “Novello”, luogo dove è stato accudito nell’ultima fase di vita terrena viste le condizioni di salute che ne hanno consigliato l’assistenza. Le generazioni di fedeli più mature lo ricorderanno anche a Sarego come cooperatore vicario per 10 anni e a Montebello nel Vicentino, in particolare ad Agugliana dove svolse il suo primo ministero come parroco della comunità, per un periodo di tempo durato circa 6 anni.

Questo prima di una lunga esperienza pastorale appena fuori confine, nella comunità veronese di Lobia di San Bonifacio, dove era rimasto in carica per ben 16 anni prima di obbedire ad un nuovo trasferimento, forte della già considerevole esperienza. Così conobbe Brogliano e la sua gente, dal 1989 al 2007, divenendo un pilastro del paese nel suo ruolo di guida spirituale e “parola buona” nei momenti più duri. Una volta in pensione, don Romano si è messo a disposizione nel paese dove ha vissuto più a lungo dopo una breve parentesi a Maglio e Campomataso a Valdagno (2007/2009), dal 2009 e fino al 2020, dove cittadini e membri della comunità cristiana spesso lo incontravano e s’intrattenevano con lui, ormai divenuto “broglianese” d’adozione.

Stamattina alle 10.30 nella chiesa principale verrà celebrato il funerale, tenendo presenti le disposizioni in materia di prevenzione sanitaria. La cerimonia sarà preceduta da un intimo momento di ricordo e omaggio alla figura del sacerdote, mezz’ora prima. Nei giorni scorsi due veglie di preghiera si sono svolte sia a Brogliano che ad Agugliano, località dove dove il suo ricordo rimarrà indelebile.