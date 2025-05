Caso gastroenteriti: vietato l’uso a scopo potabile di tutte le fontane valdagnesi autonome

Il sindaco di Valdagno Maurizio Zordan ha firmato ieri – 6 maggio – un’ordinanza che, con decorrenza immediata, vieta l’uso a scopo potabile di tutte le fontane del territorio comunale provenienti da fonti autonome (e quindi non soggette al monitoraggio periodico da parte dell’Ulss 8 Berica) in quanto – si legge nel documento – “tali sorgenti, specialmente a seguito di eventi atmosferici, non garantiscono il rispetto dei parametri previsti dal D.Lgs. 18/2023”.

In particolare, dalle indagini si sono registrati valori alterati di batteri coliformi e norovirus.

“Abbiamo ricevuto i primi risultati delle analisi delle acque delle due fontane già sottoposte a ordinanza sabato e si conferma purtroppo la presenza di alcuni valori alterati, in linea con quanto già si temeva e sospettava – sottolinea il sindaco Maurizio Zordan -. In via precauzionale e nella tutela della salute dei cittadini, abbiamo quindi deciso di vietare temporaneamente l’uso come acqua potabile di tutte le fontane del territorio non allacciate all’acquedotto. Grazie anche alla collaborazione dell’Ulss 8, che si è mossa subito con grande tempestività ed efficacia permettendo di evidenziare la probabile fonte dei disturbi, continueremo a tenere sotto controllo e a monitorare la situazione pronti ad adottare eventuali nuove misure se necessarie. Nel frattempo invitiamo tutti i cittadini a rispettare il divieto ed evitare di bere dalle fontane”.