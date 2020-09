Incendio in zona industriale durante le fasi di scarico merci. Bonifica dei pompieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vigili del fuoco e carabinieri sono stati chiamati in causa poco dopo l’ora di pranzo sul territorio di confine tra Castelgomberto e Cereda di Cornedo Vicentino, dove in uno stabilimento industriale che si occupa di trattamento di rifiuti cartacei alcuni imballi sono stati preda delle fiamme.

L’innesco sarebbe avvenuto in modo accidentale durante le fasi di scarico delle merci da un autoarticolato impegnato nello scarico in via della Scienza, per cause al momento ancora ignote. I danni al materiale bruciato rimangono da quantificare, mentre non sarebbero state intaccate altre strutture.

La richiesta di supporto dai capannoni della zona industriale di Castelgomberto è giunta alle 13.15 di oggi, da parte degli operai che si sono accorti del problema. Chiedendo l’intervento immediato in modo da arginare sul nascere quello che era solo un principio di incendio in quei minuti. Ma che, vista la natura dei materiali stoccati nel piazzale e nello stabilimento, poteva estendersi in maniera pericolosa in caso di propagazione delle fiamme.

Gli stessi dipendenti aturno si sono adoperati con degli estintori presenti nell’azienda, in attesa del sopraggiungere delle squadre di pompieri dal distaccamento di Arzignano, il più vicino alla vallata. Proprio gli uomini delle Fiamme Rosse hanno impedito che il rogo assumesse più vaste dimensioni, procedendo poi alla messa in sicurezza e alla bonifica dell’area.