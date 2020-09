Nasce la web radio Eco Vicentino: intrattenimento, notizie e musica per tutti i gusti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Diventa sempre più avvincente e ampia l’avventura editoriale dell’Eco Vicentino. A quattro anni esatti dall’avvio della testata, inizia infatti lunedì prossimo 21 settembre una nuova avventura: nasce Radio Eco Vicentino, una web radio che accompagnerà il nostro pubblico con programmi di intrattenimento e notizie, con nel cuore sempre il vicentino e i vicentini.

L’obiettivo è offrire, oltre al giornale on line, anche uno spazio musicale e di intrattenimento, dove saranno previsti anche momenti di aggiornamento con le principali notizie della giornata.

Alla guida del nuovo progetto, il “senatore” della radiofonia italiana: Gianni Manuel. Appassionato di radio fin da quando aveva i calzoni corti, Gianni ha mosso i primi passi come deejay a Rete 94 di Malo, Onda Radio di Thiene ma di lì a poco è passato a Radio 105, un microfono conquistato dopo aver vinto un talent a cui hanno partecipato ben mille concorrenti. A Radio 105, dopo i primi tre mesi il colpo di fortuna e la grande responsabilità di ereditare il morning show dal maestro Gianni Riso. In questa fucina di talenti unica ed inimitabile, Gianni Manuel è rimasto fino al 1995, per passare poi a Rtl 102,500, quindi a Radio One O One, conducendo anche un programma per Rai Radio2. Infine il passaggio a Kiss Kiss, Bella&Monella, Radio Energy, fino (nel 2015) all’approdo a Stella FM in veste di direttore artistico.

“Saremo la web radio dei vicentini: non solo di quelli che vivono in Italia ma in tutto il mondo – spiega – e lo faremo con più canali: oltre a quella che abbiamo già soprannominato l’ammiraglia, perché sarà il canale principale, ci saranno anche quattro canali tematici: Italiana, Romantica, Young e Soul, per incontrare tutti i gusti musicali e gli interessi del nostro pubblico. E poi appuntamenti fissi, dirette e le news del giorno, nonché le pillole Storie di musica, che raccontano in un minuto come son nate le canzoni intramontabili della musica mondiale”.

Trovate Radio Eco Vicentino sulla nostra app (scaricabile da App Store e Google Play), e ovviamente sul nostro sito, nonché sulle principali piattaforme come Spreaker, Spotify. Potete anche seguirci su Facebook e Instagram. Facilissimo poi mettersi in contatto con lo staff: basta scrivere via whatsapp al numero 348-3083927.

Lunedì 21 settembre, per il “battesimo” della nuova radio, grande diretta dalle 21 alle 23, con Gianni Manuel, l’editore Corrado Pozzer e tutto lo staff di Eco Vicentino. Non mancate!