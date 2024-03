Autista perde il controllo del bus di linea, che si schianta: nessun ferito fra i passeggeri

Momenti di paura, intorno alle 17 di oggi, 11 marzo, lungo la Sp246 a Cornedo Vicentino, quando un pullman di linea di Svt è uscito di strada, a Cornedo Vicentino, con venti persone a bordo.

Il torpedone, che stava percorrendo la linea E01 da Valdagno ad Alte Ceccato, in direzione sud, si è schiantato contro un muretto che divide la strada dal parcheggio della pizzeria Roncari, invia Monte Verlaldo. Sull’incidente sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale Valle Agno.

La corsa è gestita da un’azienda che opera per conto di Svt, non direttamente dall’azienda stessa, come ha precisato una nota di Svt in serata. Una ventina i passeggeri che erano a bordo del mezzo: non hanno riportato ferite, sebbene lo spavento sia stato tanto. Non sono rimasti coinvolti nemmento altri veicoli e sono in fase di accertamento le cause dell’uscita di strada, ma l’impatto ha provocato una copiosa fuoriuscita di carburante che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

L’incidente ha avuto notevoli ripercussioni sul traffico della vallata, con code in direzione di Vicenza da Spagnago. Sul posto è arrivato subito anche il personale Svt sul posto per verificare la situazione. “Svt – precisa una nota stampa – si scusa con i passeggeri per l’accaduto, ringrazia le forze dell’ordine per il tempestivo intervento e resta in attesa che venga chiarita la dinamica esatta dell’incidente”.