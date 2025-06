“Cappotta” all’arrivo al casello Spv: automobilista ferito estratto dai vigili del fuoco

Forse è arrivato “lungo”, o troppo veloce, al casello, o forse si è distratto o ha avuto un mancamento a causa del caldo e ha inforcato lo spartitraffico: fatto sta che la perdita del controllo della propria auto ha avuto pesanti conseguenze su un automobilista che oggi pomeriggio è stato protagonista di un’uscita di strada arrivando al casello Valle Agno della Superstrada Pedemontana Veneta.

L’incidente è avvenuto interno alle 15 all’uscita Spv dislocata nel territorio di Cornedo Vicentino. Quello che è certo è che l’auto, per cause in corso di accertamento, si è schiantata e ribaltata sulla sede stradale.

La squadra dei vigili del fuoco, prontamente giunta dal distaccamento di Arzignano, ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato, mentre il conducente è stato assistito dal personale sanitario del Suem e successivamente trasportato in ospedale ad Arzignano in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche gli ausiliari del traffico della Spv e la polizia stradale, per i rilievi di competenza e per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso. L’intervento si è concluso dopo circa un’ora, con il completo ripristino delle condizioni di sicurezza nella zona interessata.

