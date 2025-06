Allerta gialla: in arrivo rovesci e temporali, ma solo sulle Dolomiti e Prealpi orientali

Il meteo regionale Arpav segnala che tra il pomeriggio e lasera di oggi e la mattinata di domani, martedì 1 luglio, il tempo sarà a tratti instabile con probabili rovesci e temporali, da sparsi sulle Dolomiti a locali verso la pianura. Saranno possibili anche fenomeni intensi (forti rovesci con raffiche di vento e locali grandinate) specie su Dolomiti e Prealpi e Pedemontana orientali. Non sono esclusi anche in altre aree fino alla mattinata di domani.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha previsto – dalle 14 di oggi 30 giugno fino alle 13 di domani 1° luglio – la fase operativa di “Attenzione” (gialla) per criticità “Idrogeologica per Temporali” nei bacini Alto Piave (Belluno) e Piave Pedemontano (Belluno – Treviso).

