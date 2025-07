Incendio nella mansarda di una struttura di ospitalità per migranti. Un intossicato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vigili del fuoco all’opera di prima mattina oggi a Cornedo Vicentino, dopo la segnalazione giunta da una palazzina su tre piani che ospita persone provenienti da Stati esteri come struttura di accoglienza. Stabile evacuato per sicurezza, ma si registra comunque un caso di intossicazione, con ricovero in ospedale per la profilassi richiesta.

L’emergenza si è sviluppata dalle 7 di questa mattina dall’edificio abitato di via Garibaldi, con origine del rogo il locale mansardato del sottotetto. Dopo aver verificato le condizioni di salute degli inquilini e avviato un uomo – si parla di intossicazione lieve – alle cure mediche, i pompieri si sono attivati per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area intaccata dal rogo, evitando l’estensione all’intero stabile.

A dar manforte alla squadra del 115 di zona, giunta dal distaccamento Ovest Vicentino con sede ad Arzignano, sono giunti anche i colleghi partiti dalle caserme operative di Vicenza e di Schio, fornendo anche l’autoscala per favorire le operazioni dall’alto. Nell’arco di alcuni minuti l’origine del problema è stata individuata e risolta, mentre non si hanno per ora conferme riguardo la natura dell’evento improvviso, viste le cause in corso di valutazione e al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

La mansarda, di fatto, è andata distrutta e la palazzina rimarrà vuota fino a nuovo ordine. “L’edificio è inagibile e non più occupabile” ha scritto il sindaco locale Francesco Lanaro dopo essersi recato sul posto. La colonna di fumo levatesi e fuoriuscita dalle finestra è stata notata in tutto il paese e in parte della vallata dell’Agno. In via Garibaldi sono arrivati anche i Carabinieri e gli agenti della polizia locale con le rispettive pattuglie, incaricati di porre in atto i rilievi di rito in collaborazione con il personale di emergenza incendi del 115, e in contatto con l’associazione che gestisce l’accoglienza dei migranti.

