Ordine del Santo Sepolcro, conferita l’onorificenza vaticana al vicentino Erik Pretto

Quella di ieri, 28 luglio, non è stata una giornata qualunque per Erik Umberto Pretto: nella Sala dorata del Palazzo del Governo a Vicenza, infatti, il prefetto Filippo Romano ha consegnato al deputato leghista il diploma di Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, conferito dalla Santa Sede.

La prestigiosa onorificenza, spiegano dal Vaticano, è stata conferita al parlamentare vicentino in ragione dell’alto profilo etico, dell’impegno civile e dell’attenzione costante ai valori del bene comune mostrati da Pretto durante il suo percorso pubblico e

istituzionale.

Nel corso della cerimonia, il prefetto non ha mancato di sottolineare il significato profondo del cavalierato: non solo un riconoscimento personale, ma anche un segno di apprezzamento per la provincia di Vicenza e le sue migliori espressioni di servizio alla

comunità.

Erik Pretto, nell’esprimere il suo ringraziamento per l’importante attestato, ha ribadito il suo impegno a operare con dedizione, spirito di servizio e attenzione ai bisogni della

collettività, nel solco dei valori cristiani che ispirano la sua azione.

