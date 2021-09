Si è spenta Lidia Povolo, co-fondatrice dell’emittente televisiva Canale 68 Veneto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Poco meno di un anno fa era stata costretta a salutare per la vita terrena il marito Claudio Barbieri, con lei fondatore dell’emittente locale Canale 68 Veneto. Ora lo ha raggiunto là dove chi l’aveva preceduta nel novembre 2020 è pronto a riabbracciarla. Si è spenta nei giorni scorsi all’ospedale di Valdagno Lidia Povolo, ex direttrice responsabile della rete televisiva vicentina con sede a Cornedo, nella vallata dell’Agno. Aveva 77 anni.

Malata da tempo, la donna viveva nella casa di famiglia di San Quirico nei confini comunali di Recoaro Terme. Viene così a mancare, e a ricongiungersi su in cielo, quella che è stata una coppia pioniera dell’informazione privata locale. Agli albori con la denominazione degli esordi TeleValdagno nei primi anni ’80 fino a costituirsi nella società quella attuale.

Proponendo un telegiornale – si chiamava Tg 68 News nella sua versione più conosciuta – seguito di fronte al piccolo schermo in passato da migliaia di spettatori, improntato sulla cronaca locale e a raccontare ogni aspetto del territorio. Non solo coprendo l’area più prossima l’Ovest Vicentino dove era nata e si era poi consolidata la proposta editoriale della piccola ma “energica” emittente, ma in tutta la provincia e oltre.

Come spiegato dal figlio Luca Barbieri in un’intervista al Giornale di Vicenza, unico erede dell’impresa radiotelevisiva portata avanti in nome dei genitori, la madre soffriva da oltre 10 anni della sindrome di Alzheimer. Una malattia subdola e alienante. Dalla diagnosi e fino a 10 mesi fa era stata sorretta in questa complicata fase e accudita come meglio non poteva dallo stesso marito Claudio. A sua volta venuto a mancare l’autunno scorso pure lui, a 76 anni di età, a causa di problematiche di natura cardiaca, dopo aver fatto i conti con postumi del Covid-19 che sembrava aver superato.

Lidia Povolo è mancata giovedì a causa di un infarto improvviso. Domenica sera alle 19 sarà recitato il rosario di preghiera nella chiesa parrocchiale di Cornedo in sua memoria, mentre l’ultimo saluto con la cerimonia solenne sarà celebrato lunedì pomeriggio alle 15, stavolta nella casa del Signore di Spagnago, nella frazione di Cornedo Vicentino dove il progetto Canale 68 ha segnato un’epoca delle televisione locale provata vicentina proprio grazie a Claudio e Lidia.