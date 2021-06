Si getta da un ponte sul torrente Agno. Soccorso un uomo con fratture ad arti e bacino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento di massima urgenza stamattina richiesto al 118 poco prima delle 7 nella vallata dell’Agno, precisamente a Spagnago di Cornedo, per soccorrere un uomo caduto da un non meglio precisato ponte sul torrente Agno e rimasto gravemente ferito.

In attesa degli approfondimenti dei carabinieri della compagnia di Valdagno, si pensa al tentativo di compiere un gesto estremo da parte di una persona sulla quale non vengono fornite indicazioni sensibili in ragione della drammaticità dell’evento.

L’uomo secondo le prime indicazioni fornite dalla centrale del Suem avrebbe riportato una serie di fratture multiple agli arti inferiori e al bacino, e si trova in queste ore ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato trasportato in codice rosso dopo il recupero dal letto del torrente. Grazie anche al supporto dei vigili del fuoco. Il ferito è assistito nel reparto di terapia intensiva e la prognosi è riservata, in attesa di sviluppi e di una valutazione complessiva delle sue condizioni. A dare l’allarme uno degli automobilisti di passaggio stamattina.

Ricordiamo ancora una volta a chi si trova a vivere una fase difficile della propria esistenza che esistono molteplici possibilità di aiuto, ascolto e sostegno offerte da associazioni che conoscono i problemi legati ai disagi personali che possono toccare a chiunque. L’invito per chi dovesse trovarsi in difficoltà temporanea o in condizioni psicologiche di instabilità emotiva è di contattare liberamente e anonimamente gli operatori del numero unico attivi 24 ore su 24, come Progetto InOltre (800.334.343) e Fondazione Di Leo (800.168.768). Risponderanno persone qualificate che potranno prospettare possibili alternative e percorsi già sperimentati con ottimi riscontri.

La notizia è in aggiornamento