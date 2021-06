Previsioni meteo 15-17/06, stabile in pianura, qualche temporale di calore in montagna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione africana ed il caldo afoso che ci interessano da alcuni giorni continueranno ancora a farci compagnia per molto tempo. Tuttavia sui monti non è da escludere qualche locale temporale di calore.

MARTEDI 15 GIUGNO

Cielo sereno o poco nuvoloso sul vicentino per gran parte della giornata. Nel tardo pomeriggio/sera velature del cielo in arrivo da nord. Temperature stazionarie di poco superiori la norma, estremi in pianura tra 18 e 32°.

MERCOLEDI 16 GIUGNO

Cielo sereno la mattina su tutto il Vicentino. Nel pomeriggio e nelle ore della sera non è da escludersi qualche piovasco sulla fascia montana in un contesto di cielo variabile. Afa in nuovo aumento in pianura.

GIOVEDI 17 GIUGNO

Tempo soleggiato in pianura per tutta la giornata. Sulle Prealpi inserite nel contesto vicentino sarà possibile il manifestarsi qualche locale temporale legato al calore. Le temperature saranno stazionarie.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Ci attende un fine settimana molto caldo ed afoso. L’alta pressione Africana si rinforzerà sull’Italia portando una poderosa massa di aria calda in arrivo da sud anche sul nostro territorio. Sono previste punte massime di 34-35°.