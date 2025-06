Frontale fra una moto e un’auto a Massignani: gravissimo un ventenne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un ragazzo di soli 20 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere rimasto coinvolto in un terribile frontale in località Massignani a Valdagno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14. Il ventenne in sella alla sua moto stava salendo lungo Contrà Massignani quando in curva si è scontrato frontalmente con un’auto che viaggiava nella direzione opposta. L’urto è stato fortissimo e il centauro è stato sbalzato a terra. I soccorsi sono scattati immediatamente: sol posto è giunta un’ambulanza dall’ospedale di Valdagno e l’elisoccorso di Verona Emergenza. I sanitari hanno operato a lungo per stabilizzare il ventenne, che è stato intubato sul posto e quindi trasportato in codice rosso nell’ospedale del capoluogo. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.