Vacanze in Italia: aumentano i turisti stranieri, ma anche i prezzi

E’, grazie soprattutto alla spinta dei turisti stranieri, che per le proprie vacanze sceglieranno le mete balneari nostrane. Il caroprezzi, però, resta in agguato.

Secondo l‘Osservatorio Panorama Turismo – Mare Italia di Jfc prevede 406 milioni 176mila presenze tra turisti e ‘daily user’, ovvero gli utenti attivi giornalieri (con un +0,3% rispetto alla passata stagione estiva e -1,4% sull’anno pre-Covid) e 33 miliardi 714 milioni di euro di fatturato (con un +2,3% sul 2024 e +5,8% rispetto al 2019).

Nello specifico è previsto un calo della clientela italiana e un incremento interessante delle presenze turistiche di stranieri, che sono stimate a 100 milioni 898 mila presenze, pari ad un +5% sull’estate 2024.

Anche se nella stagione estiva 2025 si assisterà a un rallentamento del caroprezzi dopo due anni in continua crescita, gli aumenti ci saranno comunque e trascorrere una vacanza in una destinazione balneare costerà il 5,5% in più a persona. Un incremento sostenuto ma comunque inferiore alla crescita che era stata rilevata nelle due stagioni precedenti, nelle quali si era raggiunto un incremento medio complessivo del +20,5% su base biennale.

L’aumento medio per il settore dell’hospitality nella sua totalità registrerà un incremento del +3,9%. In particolare, gli alberghi delle località balneari nel centro-nord Italia hanno apportato un aumento di prezzo del loro listino pari al +3,5% e quelli di Sud Italia ed Isole del +5,2%, le strutture plein air (villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta) del +4,3% mentre le altre strutture ricettive extra-alberghiere (residenze turistico-alberghiere, B&B, agriturismi, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù) del +2,7%.

Intanto primo weekend d’estate e primo grande esodo degli italiani, che si sono messi in marcia per raggiungere le località turistiche, anche per sfuggire alla calura che ha segnato l’inizio della stagione. Se questo fine settimana è stato contrassegnato da 'bollino giallo', il prossimo, quello dal 4 al 6 luglio, scatterà il primo ‘bollino rosso’. Per garantire la sicurezza sulle strade italiane, previsto un rafforzamento dei controlli da parte di carabinieri e polizia sia sulle arterie autostradali che sulla rete extraurbana principale. Intensificati i controlli antialcol e antidroga ed è previsto anche il supporto di elicotteri per il monitoraggio dall’alto.