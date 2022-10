Lutto nell’Aics, a soli 58 anni è morto Walter Busato. Un pilastro del volley vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Oltre alla disperazione di una famiglia c’è anche un intero settore sportivo a piangere la morte prematura di Walter Busato, apprezzato dirigente del volley vicentino e punto di riferimento nell’ambiente del Aics, l’Associazione Italiana Cultura e Sport. Un allenatore e dirigente di lungo corso, mancato all’affetto dei congiunti a 58 anni di età lunedì scorso, a seguito di un malore improvviso. A lungo di professione assicuratore, lascia un vuoto anche nel suo ambito di lavoro a Valdagno e Arzignano, tra i colleghi e i clienti dell’agenzia.

Da più parti nel Vicentino e fuori dai confini regionali, in questi giorni tristi successivi alla notizia della morte di Busato, giungono attestati di stima e di affetto nei suoi confronti in attesa di conoscere le modalità per l’ultimo saluto terreno. Tanti suoi ex atleti tra questi, in particolare nella Vallata dell’Agno, accompagnati nella loro cresciuta negli anni da allenatore di pallavolo, la sua grande passione. In lutto, in particolare, il club locale Sporting Alto Vicentino di cui faceva parte.

Walter Busato attualmente ricopriva la carica di responsabile provinciale per il settore volley per Vicenza, a cui aggiungere un ruolo di prestigio e responsabilità in seno alla Nazionale Aics. Un reale punto di riferimento quotidiano per le società vicentine che praticano la pallavolo, nel settore giovanile in particolare. Molteplici i post di ricordo, che ne sottolineano le qualità umane oltre alla predisposizione innata a lavorare per la crescita dello sport in ambito amatoriale e della pallavolo. “Con la scomparsa di Walter perdiamo oggi un tecnico attento, un volontario appassionato, un dirigente scrupoloso e tenace”, è questo il commento alla notizia della morte del proprio associato apparso nel sito nazionale Aics, esprimendo il cordoglio comune per la scomparsa di un prezioso collaboratore, nel ruolo di coordinatore della commissione tecnica nazionale di pallavolo.

“In epoca Covid – così continua il presidente Bruno Molea -, ci aveva dimostrato la sua grande resistenza battendosi e formandosi continuamente per garantire ai nostri atleti, giovani e meno, l’attività sportiva nonostante le paure, l’isolamento e le restrizioni. Walter era attento, preciso, e un grande trascinatore. Giocatore, poi allenatore, poi dirigente sportivo, nel corso del nostro ultimo campionato nazionale di pallavolo, era riuscito a riunire oltre 40 squadre provenienti da tutta Italia. Le sue capacità di leadership, la sua forza emotiva, e la sua disponibilità nei riguardi specie dei nostri progetti di inclusione sociale facevano di lui un uomo forte, dall’animo gentile. Ai suoi famigliari, affetti, assistenti e più cari amici, la nostra sentita vicinanza”.

La date e il luogo del funerale saranno rese note a breve nel corso della giornata.