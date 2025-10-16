Nasce “On Air”, il progetto di Comune e Radio Eco Vicentino per dare voce a giovani e comunità

On Air“, il progetto ideato e promosso dal Comune di Valdagno per offrire ai ragazzi e alle ragazze del territorio un’occasione concreta di protagonismo, espressione e confronto e per permettere anche alla comunità di avere nuove occasioni di condivisione. Dare in mano il microfono a giovani e gruppi informali per lasciare spazio e voce alle loro idee. Da una sinergia fra Radio Eco Vicentino e il Comune di Valdagno nasce ““, il progetto ideato e promosso dalper offrire aie alledel territorio un’occasione concreta diespressione e confronto e per permettere anche alla comunità di avere nuove occasioni di condivisione.

L’idea è semplice ma potente: creare una radio dal vivo, ospitata nella sala ex Informagiovani di Corso Italia, dove ogni settimana – il venerdì pomeriggio, dalle 15 alle 17 – i giovani o i gruppi informali possano andare in onda con puntate autoprodotte, condotte da loro e costruite attorno ai temi che ritengono importanti, interessanti, o semplicemente attuali.

in collaborazione con Radio Eco Vicentino che, oltre alla parte tecnica, curerà le puntate grazie alla presenza in studio dello speaker e direttore artistico Gianni Manuel. Il via alle trasmissioni è fissato per domani, 17 ottobre: i partecipanti saranno “affacciati” su Corso Italia dalla vetrina che fungerà da postazione radio; le puntate saranno diffuse in diretta nell’area, verranno trasmesse su Radio Eco Vicentino e saranno poi disponibili in podcast. Il progetto come detto è sviluppatoche, oltre alla parte tecnica, curerà le puntate grazie alla presenza in studio dello speaker e direttore artistico. Il via alle trasmissioni è fissato per domani,: i partecipanti saranno “affacciati” su Corso Italia dalla vetrina che fungerà da postazione radio;

Parte centrale del progetto saranno le scuole che verranno direttamente coinvolte. Due classi o gruppi scolastici si alterneranno infatti alla guida delle puntate con l’accompagnamento dell’esperienza di Gianni Manuel come facilitatore, che li aiuterà a strutturare i contenuti, gestire i tempi e condurre in modo efficace. Le puntate saranno sempre diverse e modellate sulla voce e sulle idee dei giovani: potranno ospitare sfide musicali, nelle quali i ragazzi selezionano e commentano le canzoni che li rappresentano, discussioni su temi scelti dai partecipanti, momenti di narrazione, interviste, giochi radiofonici, racconti personali e riflessioni collettive. Oltre alle scuole, “On air” potrà dare voce anche ai diversi gruppi informali che vivono e animano la città per raccontare passioni, hobby, attività e condividere esperienze, saperi, storie di vita e della comunità.

“Crediamo che i giovani meritino e vogliano avere dei loro spazi di espressione, e che sia nostro compito non solo ascoltarli ma anche proporgli delle opportunità – sottolinea la vicesindaca Alessandra Finato -. Questo progetto nasce per questo: creare qualcosa di cui siano veri protagonisti, a partire dalle loro passioni. Sarà quindi uno spazio di parola e di ascolto, di confronto e di relazione attraverso cui lasciare che ragazzi e ragazze si raccontino e ci raccontino le loro emozioni, le loro idee, i loro punti di vista. Un ringraziamento sin d’ora va alle scuole, a chi vi parteciperà e a chi, insieme a noi, crede e sostiene questo progetto”.

“Siamo contenti di raccogliere questa nuova sfida – aggiunge Gianni Manuel, direttore artistico di Radio Eco Vicentino – che ci consente di metterci in gioco con un format completamente nuovo e ringraziamo l’Amministrazione Comunale per la fiducia che ha dato al nostro progetto editoriale”. “On Air” è infatti reso possibile grazie al contributo del Comune e al sostegno di alcuni sponsor privati.