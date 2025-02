Non risponde ai familiari: trovato morto in casa per un malore fatale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un dramma si è consumato all’ora di pranzo in un appartamento di Valdagno, dove un uomo è stato trovato morto, per cause naturali.

A lanciare l’allarme erano stati i familiari, che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. 67 anni, l’uomo (di cui non sono state rese note le generalità) viveva infatti da solo in un’abitazione di via Giovanni Cracco. Non avendo sue notizie i familiari hanno allertato i soccorsi. Sul posto intorno a mezzogiorno sono quindi giunti un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Forzato l’ingresso, il 67enne è stato trovato all’interno dell’appartamento senza vita, colpito, secondo quanto stabilito dal medico legale, da un arresto cardiocircolatorio. Non ci sono infatti dubbi sulle cause naturali della morte. Effettuate le operazioni del caso, sul posto è stata poi fatta intervenire l’impresa delle pompe funebri per la rimozione della salma.