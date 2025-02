Il fuoristrada si incendia fra i tornanti, pompieri in azione sul Costo

Giornata calda e non solo per le temperature repentinamente aumentate, quella di oggi, domenica 23 febbraio, per i Vigili del Fuoco, interpellati sul Costo già in mattinata per l’incendio di un veicolo.

Ad essere avvolto dalle fiamme e da un denso fumo, al decimo tornante della SP349 nel comune di Cogollo del Cengio, un fuoristrada in transito che avrebbe improvvisamente preso fuoco mentre si trovava in marcia in direzione Altopiano. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento di Asiago con un’autopompa e un modulo antincendio, che hanno così celermente domato l’incendio, nel frattempo impadronitosi dell’intero veicolo. Nessuna persona è rimasta ferita: alle prime avvisaglie, gli occupanti del Suv, avrebbero prontamente abbandonato il mezzo per riparare a bordo strada in attesa dei soccorsi. Presente, per regolare il traffico, anche una pattuglia dei Carabinieri. In supporto ai pompieri altopianesi, è giunta successivamente anche un’autobotte dal distaccamento di Schio, proprio per rifornire i mezzi impegnati nell’intervento. Le cause dell’incendio, probabilmente di natura elettromeccanica, sono comunque al vaglio del personale specializzato.