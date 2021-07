Paga l’iniziativa “Una scelta in Comune”: 1.500 valdagnesi diventano donatori di organi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono 1.567 i cittadini di Valdagno che, a domanda precisa, hanno risposto sì, entrando a far parte della grande e generosa famiglia dei donatori di organi e tessuti d’Italia, negli ultimi 5 anni. Questo grazie all’apprezzata iniziativa di respiro nazionale denominata “Una scelta in Comune” che a partire dal 2016 permette, in occasione del rinnovo della carta d’identità agli sportelli dedicati ai servizi anagrafici, di esprimere il lecito assenso o dissenso all’iscrizione nelle liste dei possibili donatori.

Se in termini assoluti o anche se si guarda al rapporto con la popolazione il dato numerico non pone i cittadini della città dell’Agno “sugli scudi”, la percentuale di adesioni sul totale rappresenta un vero e proprio record: il 98,3% dei circa 1.600 valdagnesi posti di fronte all’opportunità hanno risposto affermativamente e con convinzione certificata da una firma. La quasi totalità, con in più la percentuale più alta non solo nel Vicentino ma nel Veneto, ben al di sopra della media nazionale, superata di trenta punti percentuali.

A rendere note cifre e statistiche è stato nei giorni scorsi il Centro Nazionale Trapianti, che in tempo reale aggiorna i dati sulle dichiarazioni di adesione, in una fase simbolicamente importante dopo il superamento della soglia – impensabile solo fino a pochi anni fa – dei 10 milioni di italiani a entrare nel “gruppone” dei donatori consenzienti. Ben 8,8 milioni di cittadini sono stati favoriti in questa scelta dall’iniziativa che ha coinvolto i Comuni italiani, con una media al 68,8%.