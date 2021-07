“Ciao Bepi”, l’ex presidente del calcio che riportò il club in serie D. “Persona incredibile”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato salutato ieri nella sua Arzignano, nella chiesa al Villaggio Giardino, una figura del mondo imprenditoriale locale e sportivo conosciuta nella vallata del Chiampo. Si tratta di Giuseppe Castegnaro, artefice della rinascita del club calcistico e del ritorno nelle categorie al di fuori dei confini regionali. Per cedere in seguito il testimone ad un nuovo corso altrettanto ricco di soddisfazioni, costellato di vittorie che il compianto “Bepi” ha seguito sempre da uomo di campo a filo d’erba, fin quando la salute e rischi legati alla pandemia glielo hanno permesso.

Universalmente conosciuto con questo nomignolo, l’uomo di sport era in pensione da tempo ed è venuto a mancare agli affetti più cari martedì scorso, 13 luglio, a 81 anni di età. Si trovava ricoverato all’ospedale cittadino. Ieri mattina, con una cerimonia sentita, tanta gente amica si è riunita in preghiera sotto l’altare e intorno al feretro nella Casa del Signore dedicata a San Giovanni Battista, per rendergli omaggio. Ricordando anche come fosse onnipresente dalle parti dello Stadio “Dal Molin”, e prima ancora sui campi di periferia.

Tra i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia e ai parenti più prossimi, alla moglie Adriana e alla figlia Silvia in particolare, uno inviato dal Comune nella persona del sindaco Alessia Bevilacqua: “è stato anima del calcio arzignanese, figura storica dell’Arzignano, ex presidente e per molti anni dirigente della società. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore”. Un’attestazione di profonda amicizia e del legame di passione con il sodalizio che oggi rappresenta il secondo polo più importante per meriti sportivi nel calcio della nostra provincia, dopo il LR Vicenza, proviene proprio da Lino Chilese, da 10 anni alla guida e in questi giorni tra i primi a ricordare con affetto genuino il predecessore.

“È mancata una persona incredibile per tutto quello che ha fatto per questa città e per l’imprenditoria del territorio. Giuseppe Castegnaro era vicino a tutti i nostri imprenditori e ha unito in un intento anche calcistico, portando ad Arzignano una categoria importante come la serie D che tuttora stiamo mantenendo. Ed è un onore per noi poter fare questo grande campionato – conclude il presidente odierno –. Qui c’è stata la bravura di Bepi con tutta l’imprenditoria di allora. Era un collante molto importante: una persona squisita, buona e disponibile che ci mancherà tantissimo. Purtroppo, a causa del Covid non c’è stata la possibilità di vedersi in questo ultimo periodo. Ci sentivamo al telefono. Siamo tutti molto vicini alla sua famiglia. Mancherà tanto a tutti noi”.