Precipita dal Ponte della Libertà, in pieno centro: morta una donna

E’ in corso in centro a Valdagno il recupero del corpo senza vita di una donna caduta dal Ponte della Libertà, che collega la destra e la sinistra Agno. Il fatto è accaduto intorno alle 17.15. La donna, pare di mezza età, secondo le prime informazioni in via di accertamento, si sarebbe seduta sulla balaustra per fare una foto e avrebbe perso l’equilibrio, precipitando per una decina di metri. Un volo che non le avrebbe lasciato scampo.

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri: il riserbo è massimo.

Fatale l’impatto sul greto del fiume, dove al momento scorreva poca acqua. La morte è stata accertata dal medico del Suem 118, intervenuto sul posto. Non sono ancora state diffuse le generalità della vittima. Sono ora in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco, con un’autoscala. Sul posto per regolare il traffico sono presenti anche gli agenti della polizia locale Valle Agno.

Notizia in aggiornamento