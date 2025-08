Auto “balza” giù dalla carreggiata e s’incastra tra abitazione e fondo stradale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un salto fuori strada con un incredibile incastro in un “corridoio” esterno a un’abitazione privata proprio tra la parete e il fondo stradale. E’ accaduto nella notte di venerdì 1 agosto, poco dopo lo scoccare delle 24, in viale Bonomini a Recoaro Terme, dove un’auto Opel Mokka è rimasta incastrata con nell’abitacolo il conducente.

Non è stato reso noto se si sia trattato di un uomo o una donna né altri dati sensibili, fatto sta che chi si trovava al volante dell’utilitaria, sbigottito e ferito, si è ritrovato “infilato” in uno spazio angusto in pratica senza aver nemmeno avuto il tempo di rendersi conto si cosa gli fosse accaduto.

Scarne le informazioni certe giunte dal luogo dell’uscita autonoma notturna, in particolare sulle condizioni della persona infortunatasi, anche se in maniera non grave almeno secondo il sintetico report rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, con impegnata la squadra di volontari del 115 di stanza nella cittadina teatro dell’emergenza in supporto ai colleghi di Schio. Le immagini rese note sullo scenario dell’incidente lasciano intendere che nella dinamica dell’incidente risulti un unico veicolo coinvolto.

Chi si trovava alla guida della Mokka è stato soccorso dal personale di emergenza sanitaria del Suem, inviato a Recoaro dall’ospedale San Lorenzo di Valdagno. Non dovrebbe correre rischi per la vita. Dalle forze dell’ordine impegnatesul posto per i rilievi di rito e dal comando di Vicenza dei pompieri non sono state rilasciati dati sul età e residenza del soggetto poi trasportato in ospedale. Evidenti i danni causati sia alle barriere di protezione e di delimitazione della carreggiata sia alle murature esterne dell’edificio.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.