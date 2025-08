Scontro tra due auto in Nuova Gasparona: conducente intrappolato. Tre i ricoverati

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due automobili devastate dopo la collisione, detriti metallici sparsi per decine di metri sulla strada Nuova Gasparona, vigili del fuoco all’opera per ore e tre persone finite in ospedale. E’ questo il bilancio di un incidente stradale che ha fatto scattare i soccorsi in emergenza giovedì in tarda serata nel territorio comunale di Thiene.

Poco dopo le 23 è avvenuto l’impatto, assai violento e con angolo di impatto semifrontale tra le due vetture, tra un’Alfa Romeo e una Citroen Picasso. Due le persone a bordo del primo veicolo, una nell’altro, tutte ricoverate all‘ospedale di Santorso con le ambulanze inviate sullo scenario dalla centrale operativa del 118.

Nessuno tra i feriti correrebbe pericolo di vita, salvo complicazioni successive ai ricoveri, ma per tutti si riscontrano traumi multipli di media gravità. Importante ieri sera l’apporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Schio, impegnati al loro arrivo nell’estrazione di un ferito rimasto incastrato nell’abitacolo del suo mezzo, del tutto impossibilitato ad uscire dall’abitacolo in autonomia. Per il momento non si hanno specifiche sulla provenienza e le età dei feriti.

Una volta compiuta la missione prioritaria, l’automobilista intrappolato è stato affidato al personale sanitario d’emergenza del Suem 118, per poi dedicarsi alla messa in sicurezza del tratto della Sp111, fino alla rimozione dei veicoli incidentati dopo la mezzanotte che ha concluso l’operazione di emergenza. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri della tenenza di Dueville e compagnia di Thiene, i caricati dei rilievi. Appare probabile che una delle due vetture abbia invaso la carreggiata di marcia opposta, per cause da spiegare.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.