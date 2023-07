Caso di febbre Dengue a Recoaro: avviata la disinfestazione dalla zanzara tigre

Un caso di febbre Dengue è stato registrato a Recoaro Terme e il Comune ha avviato un’attività di disinfestazione dalle zanzare in un raggio di 200 metri dalla residenza della persona risultata positiva.

A segnalare il caso è stata l‘Ulss 8 Berica e questo ha fatto scattare il protocollo preventivo, anche se il Comune in una nota precisa che le possibilità di contagio sono “pressoché nulle”.

Ad essere coinvolte nella disinfestazione sono le vie Maglio, Obante (parte), Bruni (parte), Mattinale, Giara, Bersagliere, Griffani (parte), Tecchie, Sartore, Alpino, Località Laite e Contrada Zini (parte). Qui nelle giornate di oggi, sabato 29 luglio, e di lunedì 31 luglio sono previste dalle ore 9 del 29/07 un trattamento anti-larvale (introducendo pastiglie in caditoi, pozzetti e ristagni d’acqua su strade pubbliche e aree private entro la zona di intervento, mentre dalle 19 de 29, 30 e 31 luglio verrà effettuato un trattamento anti-zanzare con l’atomizzatore sulle stesse vie.

Per questo il Comune raccomanda di rimanere al chiuso durante il trattamento, chiudendo porte, finestre ed eventuali impianti con ricambio d’aria dall’esterno, di tenere al chiuso eventuali animali domestici, coprire con teli eventuali orti e colture, non esporre il bucato e non accedere e sostare nell’area interessata durante il trattamento, frequentare le aree verdi trattate dopo almeno 3-4 ore. Una volta concluso il trattamento la raccomandazione è di procedere alla pulizia con acqua e sapone delle superfici di mobili, giochi per bambini, suppellettili lasciati all’esterno durante il trattamento e in caso di contatto con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. Per maggiori informazioni è a disposizione la Protezione Civile di Recoaro al numero 333 4913567.

Come spiega nel suo sito l’Istituto Superiore di Sanità, la febbre Dengue è una malattia infettiva tropicale, trasmessa all’uomo dalla puntura di zanzare, che provoca in genere sintomi simili a quelli dell’influenza ma qualche volta può manifestarsi in una forma grave, chiamata dengue emorragica, che può essere mortale. Di origine virale, la malattia è causata dal virus dengue che appartiene al gruppo degli Arbovirus, ossia virus trasmessi all’uomo da insetti, di cui se ne conoscono quattro tipi. La dengue è una malattia infettiva non contagiosa perché, anche se l’uomo è il principale ospite, non si ha contagio diretto tra esseri umani, ma la trasmissione da persona a persona è possibile solo attraverso le zanzare del genere Aedes (zanzara tigre). Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni e viene quindi prelevato e trasmesso ad altri individui tramite la puntura di zanzara.

La dengue è diffusa principalmente nei paesi tropicali e subtropicali, soprattutto in aree urbane, ed è particolarmente presente durante e dopo la stagione delle piogge. Nei paesi dell’emisfero nord, in particolare in Europa, la malattia si evidenzia soprattutto in persone di ritorno da soggiorni nelle aree tropicali e subtropicali dove la malattia è comune (malattia di importazione) e l’aumento osservato negli ultimi anni è dovuto all’aumentata frequenza degli spostamenti.