Bloccato nella nebbia al Passo della Lora: escursionista veronese recuperato dal soccorso alpino

Partito dalla Val d’Illasi nel Veronese con l’intenzione di raggiungere il Rifugio Scalorbi nel Gruppo del Carega, nel territorio di Recoaro Terme, un escursionista si è trovato all’altezza del Passo della Lora immerso nella nebbia, con il sentiero innevato che taglia a mezzacosta il pendio. Temendo di mettersi in pericolo, l’uomo ha quindi chiesto aiuto al 118.

E’ successo ieri pomeriggio: attorno alle 15.30 l’uomo ha attivato il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno. Dopo un tentativo di avvicinamento vanificato dalle nubi, l’elicottero di Verona emergenza ha imbarcato tre soccorritori per trasportarli più in quota possibile e li ha lasciati non distanti dal Rifugio Battisti, da dove la squadra si è mossa a piedi. Dopo un’ora scarsa di cammino, i soccorritori hanno raggiunto l’uomo e lo hanno riaccompagnato a ritroso fino al Rifugio, dove era sopraggiunta in motoslitta una seconda squadra e dove sono arrivati alle 19. Da lì il gruppo è rientrato al fuoristrada, per poi tornare in sede.