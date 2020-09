Comunali – Recoaro, Cunegato stappa lo spumante prima di pranzo con il 61%

A Recoaro Terme sfida a due tra Armando Cunegato, ex sindaco dei vicini di casa di Valli del Pasubio, e Stefania Pastore, sostenuta dai partiti di centrodestra, anche lei residente al di fuori dei confini della cittadina delle Piccole Dolomiti.

Si prospetta un testa a testa forse fino all’ultimo voto, con i cittadini di Recoaro divisi sui temi salienti del territorio, in particolare legati alla gestione del centro termale e dello sviluppo turistico della Conca di Smeraldo. Cunegato guida una civica di area centrosinistra “puntando” al 2030 come da simbolo prescelto, Pastore sostenuta da Fratelli d’Italia e Lega, più altre liste territoriali collegate.

ORE 12 — Ad ufficializzare l’investitura di Armando Cunegato come nuovo sindaco di Recoaro è lo stesso candidato, con un post direttamente dal centro di coordinamento della lista, allestito in centro. Anche se i dati sono da confermare, per l’ex primo cittadino di Valli di 56 anni le preferenze hanno raggiunto il 61,46% del totale, pari a 2.335 voti. Per la sconfitta, Stefania Pastore, 1.472 i voti validi e percentuale sotto al 40%.

La prima dichiarazione del neosindaco: “Sono molto soddisfatto del risultato non scontato – è il commento – e ringrazio tutte le recoaresi e i recoaresi che hanno voluto assicurarci la loro fiducia. Alla resa dei conti hanno vinto le persone sui partiti, le competenze sulle promesse e le sfilate dei big della politica regionale. Adesso abbiamo un programma da concretizzare e saremo già al lavoro da domani mattina.

Ringrazio la dottoressa Pastore per il confronto che abbiamo avuto in questi mesi e auspico che potrà rivestire in modo costruttivo anche il ruolo di guida della minoranza in Consiglio, continuando a lavorare per il bene di Recoaro Terme. Adesso attendiamo di conoscere i dati relativi alle preferenze per conoscere come si comporrà il nuovo Consiglio Comunale. Io mi prenderò qualche giorno per valutare, anche sulla base di quei dati, quella che sarà la squadra che mi affiancherà per i prossimi 5 anni.”

ORE 10.30 — Primo spoglio completato: una sezione su 8. Si profila la sfida equilibrata pronosticata alla vigilia: Pastore sopravanza Cunegato di nove punti percentuale ma, attenzione si tratta solo di una manciata di voti finora: 50 contro 42.