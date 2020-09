Comunali – A Posina spoglio-lampo delle schede: è Cervo il nuovo sindaco con l’84%

Il piccolo paese montano di Posina rende già noto il nome del suo nuovo primo cittadino. Si tratta di Adelio Cervo, che ha vinto la tornata elettorale quasi con un plebiscito, come ci si aspettava già alla vigilia del voto per le elezioni comunali.

Il successore di Andrea Cecchellero – che attende l’esito finale della sua candidatura in Regione Veneto come consigliere – sarà dunque la guida della lista civica “Per Posina e la sua gente”, con una percentuale di preferenze pari all’84%.

Tradotto in voti, significa 268 sui 319 voti validati dalla commissione dei due seggi allestiti a Posina, dove hanno ritirato la scheda in 354 sul totale di 1.149 elettori aventi diritto. Da ricordare come una fetta consistenti di questi ultimi rappresentino cittadini emigrati e residenti all’estero. Per l’unico sfidante effettivo sulla carta, Mauro Venzo, solo 34 voti (pari al 10,7%), la metà esatta per Maria Galasso (5,3%), la pugliese esponente del movimento “L’altra Italia” che aveva presentato la candidatura formale.

Da evidenziare come la presenza di altre liste con propri candidati abbia evitato un altrimenti possibile pericolo di commissariamento del comune dell’Altovicentino, secondo dinamiche già note. L’applicazione delle regole generali su realtà territoriali particolari come Posina, che presenta nominativi iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, in caso di lista unica rischiano di invalidare la votazione. In caso di unico candidato sindaco, infatti, la legge prevede il raggiungimento della soglia del 50% più uno dei voti per ratificare le elezioni amministrative e consegnare la fascia tricolore al nuovo sindaco. Gli aventi diritto al voto sulla carta, a Posina, sono oltre mille ,ma quelli di fatto residenti effettivamente chiamati ad esprimersi sarebbero poco più della metà.