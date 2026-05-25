Dieci Comuni al voto, l’affluenza crolla di oltre 9 punti. Cunegato di nuovo sindaco di Recoaro

Urne chiuse alle 15 nei dieci Comuni della provincia di Vicenza chiamati ad eleggero i sindaci e i consiglieri/e comunali. Erano oltre 60 mila gli elettori e le elettrici chiamati ad esprimersi, 88 le sezioni allestite, 26 i candidati sindaco in corso, 37 le liste che si sono aggregate attorno ai loro nomi. Si conferma il trend della scarsa affluenza, evidenziato nelle ultime tornate elettorali. Rispetto alle elezioni comunali precedenti in questi dieci Comuni, infatti, la media per il vicentino, è del 52,95%, di quasi dieci punti più bassa rispetto alla scorsa trornata elettorale amministrativa negli stessi Comuni.

Qui Recoaro Terme: Cunegato di nuovo sindaco, sconfitte le polemiche

A Recoaro Terme (4.949 elettori ed elettrici) l’affluenza si è fermata al 54,60% (era del 62,75% cinque anni fa): avendo una sola lista (Recoaro Terme 2030) e quindi un solo candidato sindaco (l’uscente Armando Cunegato), è sostanzialmente certa la sua rielezione. Era infatti necessario un quorum del 40% per evitare il commissariamente prefettizio. Negli ultimi giorni di campagna elettorale il clima era stato infuocato nella cittadina ai piedi delle Piccole Dolomiti, con l’ex sindaco Franco Viero e il vicepresidente della Pro Loco, Giancarlo Munari, che sui social avevano invitato a disertare il voto per consentire l’arrivo, appunto, del commissario. “E’ stata una campagna elettorale bruttissima – commentano in via riservata dall’amministrazione uscente – ora sarà importante ricucire il clima in paese”.

Qui Arzignano

Arzignano (21.492 elettori ed elettrici) è il Comune più numeroso chiamato a leggere sindaco e consiglieri in questa tornata elettorale nel vicentino. L’affluenza definitva si colloca al 54,51%: due anni fa, quando era stata rieletta Alessia Bevilacqua, era arrivata al 57,73%. La città è stata commissariata dopo la crisi seguita alla sua elezione in Consiglio Regionale. Qui si confrontano Enrico Marcigaglia (sostenuto dalla Lega), Riccardo Masiero (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Liga, Assieme per Arzignano e lista Masiero Sindaco), Luca Lazzaroni (Partito Democratico) e Mauro Perozzo (Nova Repubblica Arzignano). Il probabile ballottaggio è fissato per il 7 e 8 giugno.

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