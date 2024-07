E’ un… Romano il nuovo Comandante alla stazione dei Carabinieri di Recoaro Terme

Si è insediato ieri, negli uffici della stazione dei Carabinieri di Recoaro Terme, la nuova guida che s’inserisce nell’organigramma dei posti di comando della Compagnia di Valdagno. Ha 37 anni di età e 16 di militanza nell’Arma nazionale il maresciallo capo Manuel Romano, dunque da metà luglio nuovo Comandante del gruppo di militari operativi nel territorio che fa capo a Recoaro ma che in realtà “sconfina” all’occorrenza nell’intera vallata dell’Agno.

Laziale di origine, il sottufficiale ha lavorato in precedenza in Lombardia per la maggiore, ed è alla sua prima esperienza in Veneto. San Donato Milanese, Paullo e l’incarico di comando della stazione di Costa Volpino nel Bergamasco le esperienze citate più recenti del giovane militare dell’Arma, in sede di presentazione.

Come da protocolli di rito il giovane Carabiniere da pochi giorni giunto nel Vicentino ha poi ricevuto il saluto di benvenuto del Comandante Provinciale, Colonnello Giuseppe Moscati, a cui si sono aggiunti i migliori auguri per il positivo avvio del prestigioso nuovo incarico da parte di tutti gli Ufficiali del Comando Provinciale di Vicenza. Per il Maresciallo ora sarà la volta delle autorità locali e i cittadini recoaresi, per poi prendere conoscenza piena con gradualità del territorio dove è stato chiamato ad operare.