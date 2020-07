Elisoccorso sopra Recoaro per recuperare un 46enne ruzzolato nel bosco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Contusioni multiple per un cittadino trissinese di 46 anni, raccolto da un elicottero di Verona Emergenza alle 19 di domenica dopo essere inciampato in un sentiero per poi cadere tra le piante di un fitto bosco nelle vicinanze di Malga Campetto. Insieme a un gruppo di amici e compagni di escursione, l’uomo stava rientrando alla base attraversando il “Sentiero delle Casoline” quando ha messo un piede in fallo, perdendo l’equilibrio per poi ruzzolare su un pendio per alcune decine di metri. Una caduta rovinosa, dove ha sbattuto il corpo tra erba, sassi e piante.

Alcuni dei componenti del gruppo si sono prestati a fornire aiuto al malcapitato ferito, rimasto sempre cosciente, mentre un altro contattava il gestore del a Rifugio Montefalcone che si trova in territorio di Recoaro Terme, per chiedere aiuto.

Come da protocollo di emergenza è scattato l’allarme – erano le 19 di ieri, domenica 12 luglio – in modo da attivare subito la squadra operativa del soccorso alpino pronta per l’intervento dalla sede di Recoaro/Valdagno. Parallelamente un’èquipe medica del Suem è giunta via cielo per accelerare i tempi vista la posizione impervia da raggiungere nel minor tempo possibile. Per C.B., di Trissino, si è reso necessario il trasporto rapido in ospedale in elicottero dopo che il velivolo aveva fatto scendere il personalemedico sul posto. Dopo le prime cure, constatate le condizioni serie del 46enne, si è deciso per il ricovero d’urgenza dopo averlo issato con il verricello.

Il personale del Cnsas alpino è subito partito verso la mera segnalata, avvicinandosi con due squadre a bordo delle jeep in dotazione fino a dove la strada percorribile lo consentiva. Dopo averli i mezzi, gli specialisti della montagna hanno raggiunto a piedi l’area indicata camminando per una ventina di minuti tra i boschi, fino a raggiungere la vittima della caduta nel bosco. Pur non correndo pericolo di vita, l’escursionista vicentino lamentava forti dolori in seguito alle contusioni riportate: dopo averne stabilizzato le condizioni generali oggi saranno da valutare eventuali fratture e lesioni prima di poter parlare di prognosi di recupero.