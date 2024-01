Prima neve (abbondante) del 2024 in quota nel Vicentino. Sopra i 1.500 metri monti “bianchi”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Prima vera neve dell’anno nuovo a cadere sulle montagne di confine tra Veneto e Trentino e quindi anche sulle vetta del Vicentino. Mentre in pianura e in collina è caduta la pioggia in abbondanza nelle ultime ore, così come ad esempio sull’Altopiano di Asiago, andando in parte a “sciogliere” quanto posatosi nei giorni precedenti ma sole a quota mille e dintorni, andando più su in altitudine invece si registrano “upgrade” di ammassi di coltre bianca.

Neve fresca in aggiunta sulle piste innevate altopianesi, tutte in funzione, con sciatori alpini e di fondi e ciaspolatori a “puntare” l’Altopiano e gli altri monti vicentini nell’ultimo week end delle feste invernali.

I dati meteo aggiornati alla prima mattinata di lunedì registrano ad esempio oltre mezzo metro di neve (54 cm) a Rifugio Campogrosso, a quota 1.457 metri e nel territorio di Recoaro Terme. Si scende a 27 cm, invece, appena fuori provincia nella stazione Arpav di rilevazione sul Monte Tomba (Verona, sui monti Lessini). In quota, nel week end, di è assistito a una delle nevicate più abbondanti dell’ultimo triennio.

Neve abbondante permane sul Gruppo del Carega e sul Sengio Alto tornando sulle Piccole Dolomiti vicentine, e ovviamente nell’area sacra militare dell’Ossario del Pasubio. Salendo di altitudine, una “spedizione” di amici di Eco Vicentino mostra come come a quota 1.950 si registri quasi un metro di neve al suolo (97 cm) e 80 cm nei dintorni di Rifugio Lancia. In questa area le precipitazioni si sono protratte per circa 60 ore, portando quindi neve come non si vedeva da dall’inverno del 2020/2021 oltre i 1.500 metri.

Le “punte” di pioggia caduta in bassa altitudine sono di 130 mm a Recoaro e dintorni, tra i 90 e i 110 nelle altre vallate dell’Alto e Ovest Vicentino. “La quota neve – si legge nel post di aggiornamento pubblicato da “Piccole Dolomiti Sport – è stata molto variabile, le zone più a sud hanno visto piovere fino a 1.600 metri per qualche ora, mentre nei passi sopra i 1400 metri è sempre nevicato anche se molto umida e pesante. Nella giornata di domenica in alcune zone la neve è caduta fino a 850/900 metri”.