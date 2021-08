Recoaro patria della scultura lignea fino a Ferragosto. In corso il Festival e al via una mostra

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La cultura si fa anche con la scultura a Recoaro in questi giorni di vigilia di Ferragosto. Così si avvicina allo “sprint finale” l’edizione 2021 del Festival della Scultura, iniziato martedì scorso con la presenza degli artisti ospiti della Conca di Smeraldo e che si concluderà nel corso della domenica di Ferragosto tra i vari eventi in programma per la data che celebra l’estate, tra i quali la “Festa dell’Acqua” nel pomeriggio.

Intanto domani pomeriggio alle 17 sarà inaugurata la mostra intitolata “La magia del legno e il fascino della creazione” al Centro Culturale Neri Pozza, in via Roma. Presenti alcune opere dello scultore Giorgio Guasina, aperta al pubblico fino al 29 agosto.

Sono cinque gli artisti scultori del legno che cittadini recoaresi e visitatori di passaggio possono ammirare da qualche giorno in centro storico, impegnati “in diretta” a produrre nuove opere e mostrare al pubblico le varie fasi di lavoro. Presenti in questa edizione 2021 di ripartenza un vicentino, un bellunese di Sedico, due lombardi e un trentino. Si tratta nel dettaglio di Gianluca De Nard, Bruno Manenti, Giampaolo Pasini, Elver Rovere e Denis Pezzelato a fare gli onori di casa.

Quest’ultimo è curatore del festival insieme a Roberto Pozza, bravi a riportare l’iniziativa nel centro della cittadina e inserire l’evento già apprezzato in passato tra le proposte estive di rilancio turistico. Per vedere all’opera gli artigiani artisti del legno, armati di motosega e di scalpello (e altri strumenti per l’intaglio) basta recarsi in piazza Dolomiti.