Recuperati due escursionisti avventuratisi sul Vajo dell’Acqua… ghiacciata

Stanno rientrando ora verso le rispettive abitazioni di Rovigo e Mogliano Veneto, provati ma illesi, i due escursionisti recuperati oggi in quota sulle Piccole Dolomiti, dopo aver posato ramponi e piccozze, rintracciati nel territorio montano di Recoaro Terme.

La coppia composta da un 50enne rodigino e un 33enne trevigiano ha dovuto arrestare la salita abbastanza temeraria visto il gelo verso il Vajo dell’Acqua. Non erano distanti dalla meta per la verità, quando hanno imboccato un canale laterale e, dopo essere avanzati per un tratto sulla neve ghiacciata, sono stati costretti a fermarsi.

Scelta questa ineccepibile, visti rischi concreti di farsi davvero male, ma anche il percorso inverso risultava ormai non praticabile, ragion per cui non è rimasto che chiedere soccorso al 118, attivando la procedura di salvataggio con l’ausilio di un elicottero del Suem 118. Il velivolo è stato messo a disposizione dal presidio ospedaliero di Treviso, mentre subito è stata attivata una squadra del Soccorso Alpino della stazione di Valdagno-Recoaro.

Grazie alla copertura di segnale telefonico, i due semidispersi, assicuratisi uno all’altro in una situazione di potenziale pericolo, hanno potuto inviare via messaggistica le coordinate della loro posizione, favorendo la perlustrazione dall’altro dall’elicottero che li ha raggiunti. I due escursionisti sono stati poi issati a bordo in due rotazioni dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 40 metri. Entrambi non hanno necessitato di cure.