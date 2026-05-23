Si finge noto cantante per effettuare una “truffa romantica”: nei guai una ventenne

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Una richiesta di amicizia, seguita da messaggi sempre più confidenziali e affettuosi. Il tutto per creare ad arte un’atmosfera di intimità, volta a far cadere nella trappola la vittima prescelta e sottrarle denaro. Si tratta dell’ennesimo caso di “truffa romantica“, che ha coinvolto una donna di Schio raggirata da una ventenne di Senigallia, identificata e denunciata a piede libero dai carabinieri della città alto-vicentina per il reato di truffa.

Un imbroglio che, dalla ricostruzione fornita dai militari, è andato avanti per mesi. Tutto è iniziato nel momento in cui la vittima è stata contattata via social da quello che appariva il profilo di un noto cantante. Ottenuta la fiducia della sessantenne, la giovane truffatrice ha proposto di spostare le loro conversazioni su un’applicazione di messaggistica. Ed è a questo punto che il piano della ventenne è entrato nella sua fase cruciale. Tramite e-mail, il “noto artista” ha prospettato alla donna l’opportunità di organizzare un incontro privato. Per concretizzarlo, tuttavia, veniva richiesto il pagamento di diverse migliaia di euro, da corrispondere tramite l’acquisto di carte regalo.

Circuita sentimentalmente, la vittima ha quindi proceduto in tal senso. Con il pretesto di presunti errori nell’inserimento dei dati, la truffatrice aveva poi indotto la sessantenne a comprarne altre. Solo a quel punto la vittima ha compreso la reale natura del raggiro. Prontamente attivatisi a seguito della denuncia, i carabinieri hanno condotto accertamenti informatici e bancari per seguire i flussi finanziari e le tracce digitali lasciate in rete. Sono così riusciti a risalire all’effettiva utilizzatrice del profilo e beneficiaria della truffa.

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