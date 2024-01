Si accascia scendendo con gli sci dalla cima del Carega: morto un 56enne vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dramma ieri pomeriggio, 13 gennaio, sulle Piccole Dolomiti e in particolare sul gruppo montano del Carega, dove è morto per un probabile infarto uno scialpinista vicentino di 56 anni.

L’uomo, le cui iniziali sono M.S., e che era in uscita insieme a un compagno di escursione, ha fatto solo in tempo a dire all’amico di sentirsi poco bene e è accasciato a circa 300 metri dal rifugio Fraccaroli (comune di Ala, Trento, poco lontano da Recoaro Terme) intorno alle 13, probabilmente sulla via del ritorno dopo aver raggiunto la vetta, quando i due erano poco sotto i duemila metri.

L’amico ha prontamente chiamato i soccorsi: nonostante l’arrivo dell’elisoccorso di Verona Emergenza sia stato tempestivo e un medico sia stato immediatamente verricellato sul posto, per il 56enne non c’era più nulla da fare. Sotto la cima, nella zona impervia, è arrivata anche una squadra del soccorso alpino di Ala. Fino a tarda ora ieri sera non era stato ancora possibile rintracciare i familiari dello sfortunato escursionista.