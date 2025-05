Tre ragazzi scivolano in un canale: due feriti, uno è grave

Attorno alle 17 il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno è stato allertato dalla Centrale del 118 di Vicenza, per tre ragazzi in difficoltà due dei quali feriti, uno in modo grave, in un ripido canale che da Prà degli Angeli scende verso il Rifugio Battisti, nel territorio di Recoaro Terme.

I tre amici, tutti 21enni, due di Vicenza e uno di Noventa Padovana (Padova), lasciata la macchina questa mattina al Rifugio Battisti, avevano risalito il Vaio Scuro per il classico sentiero alpinistico attrezzato. Raggiunta la cima dell’Obante dal Giaron della Scala, al momento di scendere da Prà degli Angeli avevano optato per uno sconosciuto vecchio sentiero dei contrabbandieri trovato su una cartografia, ma non frequentato e non segnalato.

I ragazzi hanno iniziato a scendere il pendio molto ripido, ma prima di arrivare all’intersecazione con il sentiero fatto all’andata, uno di loro è scivolato ruzzolando per una trentina di metri e si è ferito gravemente. Uno degli amici nel cercare di trattenerlo è a sua volta caduto. Il terzo, il ragazzo padovano, è rimasto illeso e benché sotto shock ha dato l’allarme, facendo capire ai soccorritori il luogo dove si trovavano. Mentre dieci soccorritori raggiungevano il Rifugio Battisti, sul posto veniva inviato l’elicottero di Treviso Emergenza. Individuato il punto dell’incidente, sono stati verricellati equipe medica e tecnico di elisoccorso, supportato poi da un soccorritore imbarcato al Battisti e portato in quota.

Quando medico e infermiere si sono concentrati sul ragazzo più grave, che manifestava un sospetto politrauma, l’elicottero ha portato al Battisti il secondo infortunato, con probabili traumi alla spalla e a una caviglia, e l’amico illeso. Per il trasporto al Rifugio del giovane politraumatizzato è intervenuto l’elicottero di Verona emergenza. Il ragazzo meno grave e l’amico illeso sono stati accompagnati in ambulanza all’ospedale di Valdagno. Il 21enne più grave è stato trasportato in elicottero a Treviso. L’intervento si è concluso alle 20.