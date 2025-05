Allerta gialla in tutto il Veneto: dopo il sole , arrivano temporali anche di forte intensità

Il sole e le temperature quasi estive di questi giorni non traggano in inganno: la parentesi con clima da giugno anticipato di un mese, ha le ore contate. Dal pomeriggio di domani, domenica 4 maggio, sono infatti previsti temporali e piogge anche di forte intensità su tutta la nostra regione.

Secondo il bollettino diramato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione, dalle ore centrali di domenica è prevista instabilità in aumento a partire dalle Dolomiti con probabili rovesci e temporali sparsi in successiva parziale estensione alla pianura specie dalla sera.

Lunedì tempo instabile/perturbato con frequenti precipitazioni a prevalente carattere di

rovescio e temporale specie tra Prealpi e pianura. Saranno possibili rovesci/temporali

localmente forti e con quantitativi anche consistenti. A tale scopo è stata definita un’allerta gialla per criticità idrogeologica legata appunto ai fenomeni temporaleschi. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla rete idrografica secondaria, stante possibile e repentino innalzamento dei corsi d’acqua.

