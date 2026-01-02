Valanga sulle Piccole Dolomiti: scialpinista veneziano muore travolto dalla neve in un vajo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una slavina si è staccata in mattinata sulle Piccole Dolomiti, travolgendo uno scialpinista veneziano, morto poco dopo. L’incidente è avvenuto poco dopo le dieci di oggi, 2 gennaio, sul Vajo Gabele (o Gabellele), a Recoaro Terme, sopra il sentiero dei Grandi Alberi.

L’uomo era con un amico: i due erano saliti con piccozze e ramponi questa mattina presto dal Vaio Diagonale decidendo di rientrare dal Vaio Gabele, che scende da Cima Mesole verso l’Altopiano delle Montagnole. Mentre si trovavano nella parte finale è avvenuto il distacco di neve e sassi che ha trascinato il 50enne Massimiliano Ferru, di Mestre, per decine di metri. Pur rimanendo in superficie, l’uomo ha sbattuto sulle rocce affioranti, riportando gravissimi traumi alla testa e all’addome.

Il compagno di uscita lo ha raggiunto ed estratto dalla neve, dando l’allarme. Verso le 10.10 il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno è stato attivato dalla Centrale di Vicenza e una squadra si è preparata in sede a intervenire, mentre sopraggiungeva l’elisoccorso di Treviso Emergenza.

Dopo una prima perlustrazione senza esito, ostacolata dalle forti raffiche di vento, l’eliambulanza ha imbarcato un soccorritore che ha guidato l’equipaggio nella zona, dove è stato individuato il punto. Con un verricello di 70 metri sono stati calati in due rotazioni tecnico di elisoccorso ed equipe medica.

Al contempo una squadra partita in motoslitta da località La Gabiola ha raggiunto poi a piedi il luogo dell’incidente, per riaccompagnare a valle l’amico. Purtroppo per il 50enne non è stato possibile fare nulla e il medico ne ha solamente potuto constatare il decesso. La salma è stata recuperata con il verricello, trasportata al Campo base e affidata ai Carabinieri e al carro funebre.

