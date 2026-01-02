Alberto Rizzetto portato via dalla leucemia a 43 anni. le comunità di Isola e Schio nel lutto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è spento a soli 43 anni a causa di una brutta forma di leucemia che neanche un trapianto di midollo è riuscito a sconfiggere. Alberto Rizzetto, padre di 43 anni residente a Castelnovo di Isola Vicentina, è morto il 29 dicembre e questa mattina presso la casa funeraria Eterea di Thiene si è tenuto l’ultimo saluto.

Tenace, non si era mai arreso alla malattia, che gli era stata diagnosticata un anno e mezzo fa. A novembre era stato sottoposto al trapianto, che aveva avuto esito positivo. Però a fine novembre le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate ed era entrato in coma per uno sbalzo di pressione.

Appassionato di auto d’epoca, Rizzetto lavorava come portalettere ed era molto conosciuto non solo a Isola, dove viveva con la moglie Diana Rossemary e i tre figli, ma anche a Schio, dove la sera, gestiva una pizzeria d’asporto a Magrè. Oltre alla moglie, lascia tre figli in tenera età. “Caro Alberto – ha scritto il sindaco di Isola, Francesco Enrico Gonzo sui social – ti voglio ricordare a cavallo del tuo scooter giallo delle Poste sfrecciare nel nostro paese o a bordo di uno dei tuoi mezzi d’epoca… Sorridente e concentrato come il giorno del tuo matrimonio con Rossemary, che ho celebrato il giorno del mio compleanno, in piena pandemia. Ti salutiamo il giorno del tuo compleanno, quello in cui la festa dovrebbe avere un altro tono… Le tue sofferenze su questa terra sono terminate e noi ci consoliamo coi ricordi”.

– – – – –

