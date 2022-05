Sicurezza: altri due arresti in centro per spaccio di stupefacenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Altro colpo alla malavita effettuato dai militari del Nucleo operativo della compagnia carabinieri di Valdagno. L’operazione si è conclusa ieri, 1° maggio, dopo una serie di appostamenti da parte degli agenti dell’arma che hanno portato all’arresto di due residenti della Valle dell’Agno. I reati contestati sono di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, a finire in manette sono C.E. di 59 anni e R.P. di 51 anni.

L’intervento dei carabinieri è avvenuto in via San Lorenzo quando, attorno alle 16, hanno individuato i due soggetti muoversi con fare sospetto. La scelta di non intervenire immediatamente ha premiato i militari che hanno potuto cogliere i sospettati in flagranza di reato. Infatti dopo pochi minuti C.E. e R.P sono stati bloccati mentre si scambiavano 31 grammi di cocaina. Una volta sequestrata la sostanza stupefacente i carabinieri hanno deciso di perquisire anche le residenze di entrambi.

Presso l’abitazione di C.E. erano ben nascosti in dei borsoni nella cantina 100 grammi di hashish oltre a 2 mila euro, presunto provento da attività illecita di spaccio. A questo punto l’Autorità Giudiziaria, informata su quanto accaduto, ha disposto l’arresto in regime domiciliare per entrambi in attesa dell’udienza di convalida. Gli arresti scaturiscono dalla intensificazione dei controlli e dei servizi di prevenzione dei reati nell’ambito del comune di Valdagno in particolare del centro, che nell’arco di circa di due mesi hanno portato a notificare vari provvedimenti in materia di misure di prevenzione e daspo urbano nonché a contestare varie segnalazioni amministrative in materia di stupefacenti.

Tutte le attività poste in essere dai militari ed i conseguenti arresti sono provvedimenti adottati d’iniziativa propria e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.