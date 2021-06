Chiude il punto tamponi di Trissino per la stagione estiva alle porte. Si passa ad Arzignano

Chiude definitivamente i battenti uno dei “Covid Point” dell’Ovest Vicentino utilizzato come centro di riferimento per l’effettuazione dei tamponi molecolari. Si tratta del polo messo a disposizione nel comune di Trissino presso l’area sportiva del Palasinico e della piscina comunale, che si appresta a riaprire i battenti per la stagione natatoria estiva e che quindi deve tornare ad avere a disposizione i locali di spogliatoio prima “occupati”.

Per garantire la continuità di servizio, comunque di molto ridotto rispetto ai mesi scorsi, sarà uno spazio apposito già presente all’interno della struttura pubblica dell’ospedale “Cazzavillan” di Arzignano, che diventerà così il nuovo polo di riferimento per l’Ovest Vicentino.

La decisione definitiva presa nei giorni scorsi dopo i contatti tra gli enti amministrativi locali e la direzione dell’Ulss 8 Berica è stata ufficializzata giovedì e resa nota alla stampa e quindi all’utenza. Garantendo la prosecuzione del servizio per questa settimana in corso, mentre da lunedì 7 giugno il servizio del punto tamponi sarà trasferito ad Arzignano. Dove, fino a oggi, venivano accettati solo i pazienti interni per i test pre-operatori

“Il provvedimento – spiega una nota dell’azienda ospedaliera – è motivato dalla necessità di consentire la riapertura dell’impianto della piscina comunale di Trissino, presso il quale è stato ospitato fino a oggi il punto tamponi. Quello allestito invece da lunedì prossimo per l’utenza esterna sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 11.45 e dalle 14.15 alle 14.45. Si ricorda che l’accesso è su prenotazione tramite il portale iCup, previa impegnativa del Medico di Medicina Generale”.