Hockey su pista, Trissino cerca il bis: è l’unica vicentina ancora in corsa. Ora le semifinali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Cambio di date deciso nei giorni scorsi dalla Lega Hockey per il gran finale di stagione che assegnerà lo scudetto 2022/2023. Delle truppa di vicentine rimane in piedi sui pattini il solo Trissino, campiona in carica e vincitore della regular season, approdato ora in semifinale e pronto a sfidare Grosseto, Forte dei Marmi e Wasken Lodi.

Le serie di semifinali inizieranno domani sera al Palaforte con il confronto tra i toscani sulla loro pista di cara e l’unica lombarda a sognare il tricolore dell’hockey pista, mentre si andrà al giorno successivo – giovedì 11 maggio – per vedere all’opera proprio i campioni in carica trissinesi, chiamati a gara1 sulla pista Armeni di Follonica per incrociare le stecche con il Grosseto. Si gioca alle 20.45.

Il cammino playoff del Trissino parla di un confronto serrato nel derby di vallata contro la squadra del Why Sport Valdagno, estromessa con la serie sul 2-1. Dopo il 6-3 a favore di quest’ultima del primo attimo, i favoriti della vigilia hanno scacciato i fantasmi mettendo a registro la difesa nei due match casalinghi al PalaDante: 3-0 e 5-0 per la qualificazione. A loro volta i lanieri nel turno preliminare avevano battuto Bassano sul “quadro” del tabellone fratricida tra le vicentine (1-1 e 4-1 i punteggi). Tutt’ora in corso la poule salvezza dei playout sempre in serie A1, con ben tre vicentine su quattro squadre impegnate. Si sono giocate tre delle sei giornate previste, con Montecchio Precalcino a rincorrere Sandrigo e Montebello per rimanere in massima serie. La quarta “incomoda” del gruppo è il Viareggio.

La Federazione Italiana Sport Rotellistici ha comunicato ufficialmente un cambiamento di date delle prime due gare delle Semifinali. Le gare-2 e le gare-3 sono programmate rispettivamente per sabato 13 ore 20:45 per Lodi-Forte ed alle 18 di domenica 14 Trissino-Grosseto. Confermata gara-3 mercoledì 17 maggio per la pista del PalaCastellotti di Lodi e mercoledì 17 maggio per la pista del PalaDante di Trissino.Tutte le partite saranno in diretta in alta definizione su www.youtube.com/ FISRHockeypista