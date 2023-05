Hockey, Trissino vede il semaforo verde per la finale nonostante il “rosso” a Cocco

Tris(sino) punta al tris di semifinale e alla finale scudetto 2022/2023. Nonostante il “giallo del rosso” al giocatore di punta, l’azzurro Cocco, dopo appena 5′ di partita per fallo di reazione, i campioni d’Italia in carica sommergono l’Edilfox Grosseto con un 10-3 che non ammette repliche.

Anche se in realtà la “replica”, al PalaDante, si avrà già mercoledì per gare3 con il primo dei match point per la finalissima, con la pista e il pubblico amico a spingere Bertolucci e i suoi alla serie scudetto dell’hockeypista italiano.

Dopo il punteggio di 3-1 in Versilia del primo atto di semifinale, una partita tutt’altro che agevole e decisa solo nella ripresa, anche domenica nel palasport amico il Gs Trissino ha faticato nelle fasi iniziali del match, in cui la tensione ha giocato un brutto scherzo. Due tiri liberi contri in avvio (bravo il portiere Zamboli) e il fallo di reazione con espulsione del talento vicentino rischiavano di costar caro ai detentori del titolo.

Cosa che non si è verificata nel concreto del duello, però, alla lunga: la forte spinta del tifo amico, struttura dell’organico e una serenità ritrovata hanno permesso ai biancoblu di fare ordine e di trovare la via del gol con fluidità di manovra, arrivando addirittura in doppia cifra nel finale di gara. Un 10-2 sonante nello score e una serie sul 2-o che “chiama” un tris servito quanto mai gradito se sarà conquistato dai trissinesi, che così potranno evitare un tour de force di partite e trasferte e fatica, preparando al meglio la serie (sempre al meglio delle cinque partite) di finale se domani non sarà “staccata” gara3.

Anche Forte dei Marmi viaggia a gonfie vele verso l’appuntamento tricolore: 2-0 sul Wasken Lodi sabato in Lombardia grazie al 4-1 in pista avversaria che segue al 5-1 casalingo. Per i lodigiani sempre mercoledì l’ultimo appello ancora in casa, ma dovrà infilare tre vittorie su tre partite per sopravanzare i toscani e guadagnarsi la finale. Lo stesso destino di Grosseto che, però, dopo la scoppola di ieri vede ridursi ulteriormente le chances di portare un colpo gobbo a sorpresa nei playoff.