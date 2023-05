Ruba al supermercato, poi pugni in faccia agli agenti. Arrestato e avviato all’espulsione

Si è rilevato essere un pregiudicato di nazionalità nigeriana il 34enne che domenica, ieri nel tardo pomeriggio, è stato portato via in manette dal supermercato Aldi di San Lazzaro a Vicenza, dopo l’intervento delle Volanti della Questura. I poliziotti erano stati avvertiti dal personale interno del punto vendita, dopo l’africano aveva tentato di oltrepassare le casse senza pagare la merce che aveva occultato dopo averla arraffata dagli scaffali.

A fermarlo in un primo momento erano stati due addetti alla sicurezza interni, mentre il responsabile del supermarket nel contempo lanciava la segnalazione alle forze dell’ordine. al 113, il numero di emergenza dalla Polizia di Stato. In pochi minuti sul posto sono giunti i militari: il loro arrivo ha suscitato evidentemente le ire del 34enne, che avrebbe reagito con violenza dopo il riufiuto a fornire documenti di riconoscimento.

Si trattava di O.O. – rese note le sole iniziali del giovane straniero -, soggetto già gravato di precedenti di giustizia per reati contro il patrimonio (furti in particolare), che allo stato di agitazione già dimostrato alle prime battute ha aggiunto una reazione inconsulta, andando a colpire gli stessi operatori di polizia. Uno tra loro, in particolare, è rimasto ferito nel corso della colluttazione per i colpi al volto subiti. Alla fine, il 34enne è stato immobilizzato e la sua aggressività è scemata allo scattare delle manette.

Il capo d’imputazione emesso nei suoi confronti parla di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. In seguito al suo arresto ha trascorso le ore seguenti e la notte in una cella di sicurezza della Questura di Vicenza, mentre su richiesta del questore Sartoti all’interno dell’Ufficio Immigrazione è stato avviato il procedimento per l’espulsione dall’Italia. Nelle prossime ore, dopo l’udienza di convalida del fermo, il nigeriano sarà accompagnato verso un centro di rimpatrio.