Ottantenne colpito da un tronco durante il trasporto: è grave

Grave infortunio questa mattina a Trissino: un anziano di più di ottant’anni è stato colpito da un tronco che lo avrebbe investito mentre lo stava trasportando fuori da un campo, questa mattina poco dopo le 9 in via San Benedetto, in zona collinare. L’uomo è in gravi condizioni.

La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di verifica, ma dalle prime frammentarie informazioni pare che l’ultraottantenne fosse a bordo di un trattore, intento a trasportare il tronco fuori da un campo agricolo quando è stato colpito. I soccorsi sono arrivati velocemente sul posto e il pensionato è stato trasportato in codice rosso di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza con politraumatismi.

