Allerta gialla per criticità idrogeologica fra lunedì e mercoledì

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, con l’obiettivo di garantire un monitoraggio della situazione e la massima prontezza operativa, ha emesso un avviso che evidenzia una criticità idrogeologica gialla per le zone del Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini.

L’avviso vale dalle ore 18 di domani lunedì 27 gennaio alla mezzanotte di mercoledì 29 gennaio.

In questi territori, denominate Vene-B-C-H, saranno possibili l’innesco di frane superficiali e di colate rapide; l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria; il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con eventuali allagamenti di locali interrati e sottopassi.

Le previsioni meteo

Per quanto riguarda le previsioni meteo, tra le ore centrali di lunedì 27 e il tardo pomeriggio/sera di martedì 28 precipitazioni diffuse, più consistenti sulle zone centro settentrionali e in particolare su quelle prealpine, pedemontane e Dolomiti meridionali, dove i quantitativi potranno essere abbondanti.

La fase più intensa è prevista tra la serata di lunedì 27 e le ore centrali di martedì 28, anche con dei forti rovesci.

Il limite delle nevicate sarà assai variabile: sulle Prealpi partirà da 1400-1700 metri lunedì per poi alzarsi tra la sera e il primo mattino di martedì fino a 1700-2000 metri ed abbassarsi di nuovo nel resto della giornata; sulle Dolomiti sarà intorno a 1200-1500 metri ma anche a quote superiore in alcune fasi ed inferiore a tratti nelle valli più chiuse. È previsto un rinforzo dei venti meridionali in quota, soprattutto in alta quota già nel corso di lunedì, sulla costa/pianura limitrofa dalla serata di lunedì.