Bilaterale Italia – Arabia Saudita, Meloni: “Firmati accordi per 10 miliardi di dollari”

"Le relazioni fra Italia e Arabia Saudita sono in crescita. Abbiamo stretto accordi per 10 miliardi di dollari che sono un'occasione per tutto il Mediterraneo" ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – Siamo tutti consapevoli che la relazione tra i sistemi economico e finanziario italiano e saudita ha molti margini di crescita: è comune interesse fare un salto di qualità. C'è un enorme potenziale non sfruttato nella nostra cooperazione, e questa visita può aprire una fase completamente nuova nella nostra partnership, e per questo abbiamo elevato le nostre relazioni bilaterali al livello della partnership strategica". Il valore degli accordi di oggi: "Il valore complessivo degli accordi firmati oggi durante questa visita è di circa 10 miliardi di dollari e questa cifra dà un'idea dello straordinario salto che ci siamo impegnati a fare insieme nel nostro futuro lavoro comune. Sono accordi che costituiscono piattaforme su cui costruire insieme ulteriori opportunità".

Sono tanti i temi sul tavolo: dalla fragile situazione che l'intesa trapotrebbe ribaltare, l'incognita, gli impegni sul, sue il, con la necessità di consolidare il cessate il fuoco,alla popolazione civile e rilanciare un processo politico verso la soluzione dei due stati. Nel corso del bilaterale si è poi affrontata la stabilizzazione del, la ricostruzione della Siria, la situazione nello, dove Riyad è da anni in guerra contro gli Houthi in cui è impegnata anche la Marina Italiana con la missione Eunavfor Aspides a “difesa della libertà di navigazione”. Nell’incontro si è parlato anche il conflittodove, secondo la premier italiana, i paesi del Golfo Persico potrebbero avere un ruolo decisivo per arrivare a una pace equa e duratura.