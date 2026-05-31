Allerta gialla per temporali da questo pomeriggio a domani

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Dal pomeriggio di oggi domenica 31 maggio, ad iniziare dalle zone montane e pedemontane, aumenterà l’instabilità con probabili rovesci e temporali da locali a sparsi, in possibile successiva estensione a parte della pianura fino al mattino di lunedì 1° giugno. Saranno possibili locali fenomeni intensi (rovesci, forti raffiche e locali grandinate); dal primo pomeriggio possibile diradamento/esaurimento dei fenomeni a partire dalle zone costiere.

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità giallo (fase di attenzione) per temporali su tutto il territorio regionale, a partire dalle 14 di oggi alla stessa ora di domani.

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