Arestato un 22enne vicentino: sevizie al figlio di cinque mesi ricoverato in ospedale a Padova

Un 22enne della provincia di Vicenza è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Padova con l’accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti del figlio di cinque mesi, ricoverato nella clinica pediatrica di Padova.

Il giovane, italiano, come hanno documentato le telecamere, seviziava il neonato durante le visite in ospedale. A far scattare le indagini, la segnalazione dei sanitari dell’ospedale padovano, dove il piccolo era stato portato dai genitori con alcune lesioni sospette e quindi ricoverato d’urgenza presso il reparto pediatrico.

Come ha spiegato il questore Marco Odorisio, ad insospettire i medici che avevano in cura il piccolo, il fatto che non si notassero segni di miglioramento nonostante le cure. Le intercettazioni ambientali, anche video, hanno consentito di verificare che il piccolo veniva sottoposto a violenze ad opera del padre durante gli orari di visita, quando il giovane, assicuratosi di essere solo e lontano dagli occhi dei sanitari, provocava al neonato gravi lesioni, aggravando le sue condizioni di salute. La madre, al momento, risulta estranea ai fatti.