Arresto cardiaco dopo l’intervento estetico: muore commerciante madre di 4 figli, indagati due medici

La donna, secondo quanto racconta il giornale, non aveva patologie pregresse e godeva di buona salute. La Procura di Treviso, ha aperto un fascicolo in cui viene ipotizzato il reato di omicidio colposo : risulterebbero iscritti nel registro degli indagati i due medici che si sono occupati dell’itervento, ossia il chirurgo e l’anestesista. La decisione è un atto dovuto per consentire ai due medici di nominare dei propri consulenti che questo pomeriggio – 13 settembre – hanno così potuto assistere all’autopsia, affidata dalla Procura all’anatomopatologo dell’Università di Padova Claudio Terranova.

E’ morta all’ ospedale di Castelfranco dopo cinque giorni di coma, Helen Comin, commerciante cinquantenne madre di quattro figli. Originaria di Rosà, viveva con la famiglia a Cittadella (Padova). Per la sua morte sono ora indagati due medici di una clinica estetica di Castelfranco Veneto (Treviso), dove la donna era stata sottoposta la scorsa settimana, il 5 settembre, per un intervento di chirurgia estetica al seno .

Helen Comin era molto conosciuta nel Padovano e nel Vicentino perché per lungo tempo aveva gestito un negozio in centro a Rosà e aveva vissuto anche a Galliera Veneta (Padova): da qualche tempo aveva lasciato la sua attività per collaborare con il marito Stefano Lago nella gestione dell’azienda di cui è titolare, la Lago Inox Design di Galliera Veneta. La notizia della sua morte ha destato un profondo cordoglio nelle comunità in cui la donna era conosciuta e stimata. Oltre al marito, lascia quattro figli.